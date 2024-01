Il 20 e 21 gennaio investiture membri Gran Baliato di Sicilia

Avranno luogo il 20 ed il 21 gennaio 2024 i solenni riti per le investiture dei nuovi membri del Gran Baliato di Sicilia. La Veglia si svolgerà il 20 gennaio alle ore 19.00 presso la Basilica Cattedrale di Monreale, in concomitanza con la veglia di preghiera per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, e sarà presieduta dall’Arcivescovo di Monreale e Cappellano Maggiore del Gran Baliato Mons. Gualtiero Isacchi, ECLJ.

Il Pontificale e la cerimonia di investitura si svolgerà, invece, presso la Chiesa Capitolare del Sacro Cuore di Monreale, il 21 gennaio alle ore 10.30 e sarà presieduto dal Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, Mons. Michele Pennisi, GCLJ, Arcivescovo emerito di Monreale, e concelebrato dall’Arcivescovo di Monreale e Cappellano Maggiore del Gran Baliato Mons. Gualtiero Isacchi, ECLJ e dall’Abate di San Martino delle Scale, Dom Vittorio Rizzone, ECLJ, Cappellano del Gran Baliato.

Tra i nuovi membri l’arcivescovo anglicano Ian Ernest, rappresentante personale dell’arcivescovo di Canterbury presso la Santa Sede e l’arcivescovo Antonii, Metropolita Antonii dell’Europa occidentale e centrale della Chiesa ortodossa bulgara – Patriarcato di Bulgaria.

