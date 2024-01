Ragusa in Movimento. Allagato parquet della palestra Pappalardo

“Ci siamo, giustamente, esaltati per i riscontri ricevuti dalla presenza delle nazionali under 20 di pallavolo al Palaminardi appena riqualificato. Tutto questo, però, non ci deve fare distrarre dallo stato di salute degli altri impianti, soprattutto i più piccoli, quando gli stessi, in particolare, forniscono la possibilità di fare sport ai nostri ragazzi”. E’ il senso della segnalazione che arriva dal presidente dell’associazione politico culturale Ragusa In Movimento, Mario Chiavola, che stigmatizza quanto accaduto nella giornata di lunedì quando, a causa delle copiose precipitazioni atmosferiche, la palestra Pappalardo di via Aldo Moro si è in pratica allagata, rendendosi indisponibile per gli allenamenti prefissati. “Capisco che la città di Ragusa ha numerosi impianti di cui curare la manutenzione – sottolinea Chiavola – capisco che non deve essere semplice la gestione di tutti questi siti. E, però, allo stesso tempo non è concepibile che i nostri ragazzi debbano essere costretti a rinunciare all’allenamento per un acquazzone che mette a repentaglio la fruibilità della struttura. Se c’era qualcosa che non andava nella palestra di via Aldo Moro, perché non si è pensato per tempo a sistemare le anomalie? E quanto dovremo attendere con la speranza che la situazione possa essere scongiurata da ogni tipo di problematica del genere a fronte del ripetersi di acquazzoni come quelli che hanno imperversato nei giorni scorsi sul nostro territorio? Invito l’amministrazione comunale a verificare come stanno le cose e ad adottare gli adempimenti conseguenti. Ringrazio il personale dell’ufficio Sport che si è adoperato per bonificare dall’acqua il terreno di gioco della palestra e renderlo fruibile già nella giornata di martedì. Ma questo, naturalmente, è appena un contentino. La sostanza è che serve attuare al più presto un intervento efficace”.

