Domande servizio civile universale.Uici Ragusa invita i giovani

La sezione di Ragusa dell’Unione italiana ciechi ha avviato anche quest’anno la tradizionale campagna di promozione per invitare i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti di età a partecipare ai progetti del Servizio civile universale avviati dall’Uici a livello nazionale e tra i quali rientrano anche quelli per l’area iblea. Sono 14 i posti disponibili con la possibilità di svolgere il servizio nelle sedi Uici di Ragusa, Modica o Comiso. “Ringraziamo i nostri volontari – dice il presidente dell’Uici Ragusa, Salvatore Albani – per l’attività svolta. Chi racconta le proprie esperienze con noi lo fa mettendo in rilievo l’aspetto emozionale. Noi siamo molto orgogliosi di tutto ciò che i volontari hanno rappresentato e continuano a rappresentare per tutti i nostri associati”. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda entro le ore 14 giovedì 15 febbraio 2024 attraverso la piattaforma di domanda on-line all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it. Tra l’altro, all’interno, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. “Invitiamo i giovani della provincia di Ragusa e non a proporsi – aggiunge Albani – perché, in questi anni, siamo riusciti a potere contare su persone molto valide che ci hanno aiutato nel nostro percorso di crescita e noi speriamo di avere aiutato loro a maturare. Cercheremo, dunque, di andare avanti lungo questo cammino. E’ l’occasione per la nostra associazione e per chi ci sceglierà di dare una mano alle persone con disabilità visiva residenti sul territorio ibleo”.

