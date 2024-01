Pronto Soccorso di Modica, inaccettabili carenze. Riceviamo

Vorrei sottoporvi un problema legato alle emergenze del Pronto Soccorso. So che avrete già ricevuto decine di reclami di questo tenore, così come so che le inaccettabili carenze della Sanità nazionale vi sono note e che i responsabili di queste disfunzioni non sono né i medici nè il personale infermieristico, vittime anche loro di turni massacranti e di un sistema che continua a considerare la salute dei cittadini come il fanalino di coda dei progetti e delle manovre politiche.

Pertanto non posso chiedervi di assumere nuovo personale per abbattere le liste d’attesa, di evitare accorpamenti che rendono ingestibile l’utenza, di acquistare macchinari costosi. Mi limiterò ad ana richiesta semplice, e probabilmente fattibile.

Giorno 26 dicembre mi reco al Pronto Soccorso di Modica con mia sorella, in preda d una febbre altissima che non si riesce ad abbassare con le terapie telefoniche del medico di base, troppo occupato per venire a visitarla. Siamo consapevoli che sarà una lunga attesa, abbiamo un codice verde, a fronte di un solo medico e di due infermieri stremati. Dopo 12 ore di attesa durante le quali mia sorella viene tenuta su una sedia ( ho dovuto perfino correre a casa per procurarmi una tachipirina che, nonostante le insistenze, non le veniva somministrata), verso mezzanotte siamo state chiamate per i prelievi e un RX al torace. A quel punto mia sorella non tollera più di rimanere seduta altre due ore ad attendere i referti, comincia ad accusare un profondo malessere e, alle sue ripetute richieste, sono costretta a riportarla a casa . Si, abbiamo ”abbandonato”. Sono certa che se avesse avuto dove poggiare il capo saremmo rimaste e avremmo guadagnato un giorno. L’indomani ha la febbre oltre i 40°, trema e delira, allora chiamo il 118. Fortunatamente stavolta c’è una barella libera , ma intanto il codice verde è diventato giallo. Viene diagnosticata una polmonite, seria, curata con i farmaci sbagliati. Le viene fornito l’ossigeno e viene ricoverata il mattino dopo in Medicina, dove nonostante la carenza di personale ha potuto godere di un’assistenza per lo meno dignitosa. E’ finita bene, dopo nove giorni è stata dimessa, ma non era affatto scontato.

In quei due giorni di P.Soccorso – in realtà più simile ad un ospedale da campo in tempo di guerra – ho assistito a scene indegne e degradanti: pazienti e parenti che approfittavano della sedia vuota di qualcun altro per accaparrarsela, giovani coppie con bambini sofferenti tenuti in piedi per ore, una paziente anziana oncologica che aveva appena subito una trasfusione buttata su una sedia a rotelle sgangherata, un tale che dopo bestemmie e insulti per poco non veniva alle mani con un addetto alla sicurezza, persone “ricoverate” da giorni in barelle che chiamavano due, tre, quattro volte e nessuno aveva il tempo di ascoltarle. Persone, non bestie.

Cosa chiedo, anche e soprattutto a nome di quella fiumana di malati che giorno dopo giorno si riversano da Scicli, Ispica, Pozzallo all’Ospedale di Modica per trovarsi in un girone dantesco? E magari non protestano, non hanno il coraggio di far sentire la propria voce perché troppo stanchi o troppo timidi o malati, come tutti gli italiani, di fatalismo e rassegnazione?

Occorrono sedie , occorrono barelle, occorrono letti veri che permettano un ricovero tempestivo nei reparti, e tutto ciò nel quadro di una redistribuzione più razionale delle competenze del personale. Sono dettagli? Non credo. Sono cose che possono fare la differenza per restituire decorou e conforto a migliaia di persone che, non dimentichiamo, sono anche dei contribuenti. E hanno diritto, proprio perché non sono tanto ricchi da potere accedere ai canali privilegiati del privato, ad avere un’assistenza umana. Stiamo parlando, se ce ne fossimo dimenticati, di un

principio sancito dalla Costituzione.

Non so se avete avuto la pazienza di leggere ciò che ho scritto di getto. Se si, vi chiedo uno sforzo ulteriore: per favore, non giratevi dall’altra parte, riunitevi attorno a un tavolo, valutate bisogni e risorse, se queste mancano cercatele con ogni mezzo, se non basta scendete in piazza, e se occorre metteteci la faccia, senza se e senza ma. Grazie.

Claudia Sudano

Salva