Modica: approvato dal Consiglio il rendiconto 2021

Dopo una lunga discussione, il consiglio comunale di Modica ha approvato il rendiconto 2021. Con diciassette voti favorevoli e due contrari, nonostante la conferma dei revisori dei conti del parere negativo. Quattro assenze pesanti nella maggioranza, i consiglieri di “Modica Al Centro” compreso il Presidente del Consiglio Maria Cristina Minardo, fuori sede per motivi professionali, già annunciati da qualche tempo, e il consigliere Michelangelo Aurnia della lista ‘Prendiamoci Cura’ che già da qualche tempo aveva mostrato segni di disaccordo per l’approvazione del rendiconto 2021, anche perché di mestiere fa il Commercialista e Revisore dei Conti. Nonostante il parere negativo dei revisori, i consiglieri si sono assunti la responsabilità di votarlo, anche se il consigliere Paolo Nigro, ha chiesto un cronoprogramma molto chiaro sul futuro, mentre Il consigliere Ruffino, in qualità di Presidente della Commissione Bilancio, ha dichiarato che i vari rinvii del rendiconto 2021 non sono stati pretestuosi ma un momento di ulteriore riflessione. Il consigliere del Pd Giovanni Spadaro, ha incentrato il suo intervento sul bilancio 2021 perché il bilancio è quello che ogni Sindaco programma, solo che il 2021 parte male fin dall’inizio poiché anche nel preventivo 2021 il primo parere dei revisori è negativo e dopo tre mesi stranamente diventa positivo, anche se poi tutto viene smentito dal parere dei nuovi revisori che confermano il parere negativo. Spadaro ha annunciato il voto contrario perché, ” non potrei mai votare un atto con il parere negativo, dei revisori, un atto in cui si dice che nel 2021 il disavanzo è aumentato, che non ci sono i debiti delle partecipate, perché non si hanno i bilanci approvati e i debiti fuori bilancio che non si sono mai saputi tant’è che nel rendiconto 2021 non ci sono debiti fuori bilancio”. Per l’amministrazione ha preso la parola, l’assessore al bilancio Delia Vindigni che si è detta tranquilla e serena, occorre che i rilievi di criticità siano trasformati in opportunità per il bene comune”.

Salva