Modica. Al “Garibaldi” il Maestro Giovanni Sollima con Carlotta Maestrini

Giovanni Sollima, violoncellista di fama internazionale e compositore italiano più eseguito al mondo, sarà sul podio del Teatro Garibaldi di Modica insieme alla giovane e pluripremiata pianista Carlotta Maestrini, domenica 14 gennaio alle ore 18.30. Protagonisti con “Concerto in duo” del prossimo appuntamento della stagione musicale del prestigioso Teatro ibleo, Sollima, virtuoso del violoncello dalla grande sensibilità espressiva che il mondo ci invidia, e Maestrini, giovane pianista ma padrona di grande maturità musicale, offriranno un programma che comprende musiche di Beethoven e Mendelssohn, oltre a composizioni del Maestro Sollima. Un programma ricco di colori e briosi andamenti musicali, incantevoli brani che come in un vortice di emozioni, toccheranno elevate vette e profonde sinuosità. Dal classico al contemporaneo, dalla tradizione alle rivisitazioni, l’estro di Sollima e la bravura della Maestrini regaleranno al pubblico del Teatro Garibaldi uno spettacolo unico. “Sarà un appuntamento di grande prestigio – commenta il sovrintendente Tonino Cannata -. Giovanni Sollima è un orgoglio siciliano, eccelso violoncellista e compositore, uno dei protagonisti indiscussi del panorama musicale, e insieme alla giovane Carlotta Maestrini, anche lei palermitana, offriranno una serata di grande fascino nella quale tecnica, estro e sensibilità si fonderanno”. Giovanni Sollima è un musicista istrionico che esplora generi diversi utilizzando strumenti antichi, orientali, elettrici e creativi, suonando nel deserto del Sahara, sott’acqua e con un violoncello di ghiaccio. Accademico all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, compositore italiano di fama internazionale le cui opere sono le più eseguite in tutto il mondo, vanta un lungo elenco di collaborazioni di grande prestigio. Ha composto e interpretato musica per il cinema, il teatro, la televisione e la danza e si è esibito in alcune delle più importanti sale in tutto il mondo. Carlotta Maestrini è vincitrice di diversi concorsi e ha già all’attivo numerosi concerti. Dal 2019 è sostenuta da Musica con le Ali, associazione che si occupa dei giovani talenti italiani, patrocinata da Carlo Hruby. Con Giovanni Sollima ha inciso un CD, “Untitled”, con musiche di Beethoven, Mendelssohn, E. Sollima e G. Sollima, per Movimento Classical.

La stagione musicale del Teatro Garibaldi di Modica ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica e dell’Assemblea Regionale Siciliana, sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group, Banca Agricola Popolare di Ragusa. Media partner Video Regione. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro o online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/concerto-modica . Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribladi.it o telefonare al 0932/946991.

