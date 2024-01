Commissario Montalbano. Riondino al posto di Zingaretti?

È possibile immaginare Salvo Montalbano non interpretato da Luca Zingaretti? È la domanda che si sono posti gli autori della nota serie televisiva che da più di venti anni è record di ascolti sulle reti Rai. Assodato che Luca Zingaretti pare abbia detto l’ennesimo “no” alla richiesta di interpretare per le ultime due puntate il commissario più famoso della televisione, ecco la dichiarazione della direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, rilasciata al settimanale DiPiù Tv: “Stiamo ragionando sull’ipotesi di serialità anche senza Zingaretti”.

La scarna dichiarazione rilasciata autorizza a pensare due cose: uno, che si stia alacremente lavorando a nuovi progetti televisivi legati al commissario uscito dalla penna di Andrea Camilleri, due, che si sta prendendo in seria considerazione un sostituto di Zingaretti che, in molti, giurano e spergiurano possa essere Michele Riondino.

Più volte l’attore romano ha fatto intendere che non avrebbe più senso interpretare l’iconico personaggio del commissariato di Vigata in quanto sono mancati, nel corso degli ultimi anni, il regista storico Sironi ed altri amici attori, fra cui il modicano Marcello Perracchio, scomparso lo scorso 28 luglio 2017.

Siamo sicuri che, non appena sarà ufficializzato un nome diverso da quello di Luca Zingaretti, molti saranno delusi della scelta dell’attore romano. Interpretare per ben 22 anni lo stesso personaggio e vedere un altro attore nelle vesti del proprio beniamino sarà sicuramente un colpo al cuore! Si spera, ovvio, in un ripensamento da parte dell’attore romano (senza nulla a Riondino).

