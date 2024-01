Modica. Studente per un giorno: l’iniziativa di Esfo Grimaldi

Proiettarsi in un futuro non troppo lontano e vivere in anteprima quella che potrebbe essere la vita scolastica nei prossimi cinque anni. E’ lo scopo principale dell’iniziativa “Studente per un giorno” organizzata dalla scuola Esfo Grimaldi che nelle giornate di sabato 13, sabato 20 e sabato 27 gennaio ospiterà gli studenti delle classi terza media che stanno decidendo in questi giorni il loro futuro scolastico. E’ un periodo di grande indecisioni per ragazzi e ragazze di 13 anni che tra mille incertezze, proposte e idee devono prendere una decisione entro fine gennaio. Esfo vuole, in questo senso, facilitare loro il compito aprendo le porte delle proprie aule proprio agli aspiranti studenti, ovvero a coloro che stanno valutando la proposta formativa di Esfo Grimaldi per il loro futuro. Una normale giornata di lezioni vissuta tra i banchi e nei laboratori di acconciatura ed estetica insieme ai “colleghi” che frequentano il primo anno. E’ questa l’esperienza che si potrà vivere in tutta serenità per affacciarsi su di una realtà concreta e non virtuale. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3383723836 e 3931860068 oppure inviare una mail a esfo.modica@gmail.com

