Tre funnel cloud nel cielo ibleo

Tre “funnel cloud” nel giro di due ore hanno fatto la loro comparsa in provincia di Ragusa. La prima segnalata stamani nei pressi di Cava D’Aliga, la seconda ben visibile nei pressi dell’isola dei Porri e, nel primo pomeriggio, nel territorio fra Ispica e Modica.

Ognuna delle tre nuvole, dalla forma ad imbuto, è durata pochi minuti e non ha provocato nessun danno. Si tratta infatti di un fenomeno atmosferico che si presenta grazie alla contemporaneità di alcune condizioni metereologiche. È evidentemente una nube molto particolare, che si forma quando l’aria fredda in movimento si scontra con l’aria più calda e umida. Praticamente si tratta della base di un tornado, ma non tutti i funnel cloud lo diventano. La differenza sta nel fatto che il funnel cloud non riesce a toccare il suolo. Il contatto con la terra creerebbe invece una rotazione della nuvola, creando una colonna di aria in movimento rapido dando così avvio al tornado.

