Conferenza stampa PD sulla Servizi per Modica

I primi sette mesi della giunta Monisteri sono stati contraddistinti dal silenzio. “Su tutte le questioni denunciate da cittadini, giornali, sindacati e dal nostro partito, la Sindaca ha preferito glissare. Da mesi aspettiamo risposte sul futuro dei dipendenti della Servizi per Modica, sulla regolarità delle antenne di telefonia, sulla situazione finanziaria del Comune, sulle iniziative per il centro storico, sulla drammatica condizione della viabilità cittadina, eccetera, eccetera”. Il Partito Democratico di Modica mette il piede a tavoletta sull’acceleratore e incalza l’amministrazione comunale.

La prima cittadina, invece, – ha detto il segretario del PD, Salvatore Poidomani – ha ritenuto più utile occuparsi di altro: feste, cerimonie, inaugurazioni, celebrazioni, anniversari.

È una strategia politica probabilmente vincente, ma il PD la ritiene dannosa per la città.

È questa la ragione che ci ha spinti a programmare una conferenza stampa al mese per informare i cittadini e sollecitare l’Amministrazione sulle tematiche più importanti che interessano la nostra comunità.

Abbiamo ritenuto doveroso – continua Poidomani – dedicare quella di stamattina alla questione SPM. Più volte siamo intervenuti per denunciare il mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti, gli illeciti commessi, la disastrosa situazione finanziaria. Ma soprattutto abbiamo sollecitato una soluzione per le 48 famiglie di lavoratori che attendono di sapere quale sarà il loro futuro. La Sindaca non ha mai risposto. Non ha mai parlato. Ha delegato la trattativa all’assessore Saro Viola, ma questi si è dimostrato incapace di fare una proposta e financo di saper parlare con i dipendenti”.

Per il Pd è giunto il momento di parlare, non è più tollerabile un comportamento così irrispettoso dei bisogni dei concittadini.

“La Sindaca – conclude il segretario del PD – personalmente è chiamata a prendere posizione e a dire ai lavoratori e a tutta la città se ci sono prospettive per la SPM, o per una nuova società, e se ci sarà un futuro per i dipendenti. E, se un progetto esiste, che indichi tempi e modalità di realizzazione”.

