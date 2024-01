Dalla Finanziaria aiuti al comparto agricolo, vitivinicolo e zootecnico

Dalla Finanziaria appena approvata arriva una boccata d’ossigeno anche per il comparto agricolo siciliano ed ibleo in particolare. Due differenti articoli sono dedicati infatti, rispettivamente, al settore vitivinicolo e al settore agricolo e zootecnico. Nel primo caso, al fine di aiutare il comparto a combattere la piaga dell’emergenza epidemica da plasmopara viticola (una delle più diffuse e pericolose malattie della vite in molte regioni europee ed italiane) il Governo regionale ha incrementato gli aiuti già concessi attraverso l’articolo 11 del decreto di legge del 10 agosto 2023 per una somma pari a 12 milioni e mezzo di euro per il 2024 e altrettanti per il 2025. Per quanto riguarda invece il comparto agricolo e zootecnico in particolare, dove la provincia di Ragusa rappresenta il territorio trainante a livello regionale, è stato istituito presso l’IRFIS un fondo di 5 milioni di euro destinato alla concessione di garanzie in favore degli istituti di credito che effettuino anticipazioni finanziarie in favore di imprese agricole e zootecniche aventi sede in Sicilia sui contributi a loro concessi sul I e II pilastro della PAC con l’abbattimento di 4,5 punti di interessi che sono a carico della Regione. Sono provvedimenti per i quali, entro 30 giorni dalla pubblicazione, dovranno essere emanati i relativi decreti attuativi. “Abbiamo dimostrato con i fatti che nessun settore economico siciliano è stato trascurato da questa finanziaria – dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate – e naturalmente non poteva essere diversamente per uno dei principali volani di sviluppo come quello agricolo. Non bisogna mai perdere di vista la vocazione agricola della nostra isola e soprattutto bisogna sostenerla ed incoraggiarla con ogni mezzo. Ritengo che gli aiuti concessi sia al vitivinicolo che alla zootecnia siano aiuti consistenti ed importanti che daranno una grossa mano d’aiuto alle imprese per fronteggiare le emergenze di inizio per la programmazione della prossima annata agraria, così come loro ci avevano chiesto nei mesi passati”.

