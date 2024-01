Rev.mo Ivan Ivanov, responsabile per l’ecumenismo Gran Baliato di Sicilia

Domenica 7 gennaio 2024, quando la Chiesa Ortodossa celebra San Giovanni Battista e Precursore del Signore (Ivanovden), Sua Eminenza il Metropolita Antonii dell’Europa occidentale e centrale della Chiesa ortodossa bulgara – Patriarcato di Bulgaria ha celebrato una solenne Divina Liturgia a Sofia, nella chiesa dell’Esaltazione della Santa Croce.

Con decisione del Consiglio eparchiale della Diocesi dell’Europa Centrale e Occidentale del Patriarcato di Bulgaria, in quella sede è stata conferita al Rev.mo Professor Ivan Ivanov, responsabile per l’ecumenismo del Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, la dignità di Amministratore ecclesiastico della Chiesa ortodossa bulgara per tutta l’Italia e Malta.

