La Finanziaria regionale 2024 conferma l’attenzione del Governo siciliano per la provincia di Ragusa

“Diversi milioni di euro arrivano in seguito all’approvazione della Legge finanziaria regionale per diversi Comuni ed enti culturali della provincia”. Lo dichiara il Capogruppo di FdI all’ARS, on. Giorgio Assenza.

“Merito del Governo Schifani – continua il deputato ibleo -, del grande lavoro svolto dall’assessore Marco Falcone, dai Deputati della Provincia di Ragusa e dall’Assemblea Regionale che, con un tour de force durato giorni e terminato stamattina dopo una lunga maratona notturna, ha condotto in porto l’importante strumento finanziario che consentirà, dopo 21 anni, di non ricorrere all’esercizio provvisorio”.

“Un dato politico va sottolineato, conclude Assenza: l’attenzione mostrata dal Governo regionale per la provincia iblea che ha ricevuto vari finanziamenti destinati ai Comuni per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione straordinaria e d’investimento, per gli impianti sportivi e la promozione delle attività culturali, sociali e di formazione”.

