Abbate. Emendamenti alla Finanziaria per la provincia di Ragusa

I primi effetti sulla provincia di Ragusa del maxi emendamento alla finanziaria regionale approvato nella mattinata di oggi al termine di lavori che si sono protratti per oltre 24 ore no stop. Sono stati stanziati fondi per 1 milione e 50 mila euro per nove comuni del territorio ibleo. Contributi che serviranno alla realizzazione di importanti opere infrastrutturali, sportive e sociali. A darne annuncio l’Onorevole Ignazio Abbate che ha firmato personalmente ognuno di questi emendamenti difendendoli fino alla fine durante le concitate fasi di dibattito. “Essere riusciti a portare queste somme in provincia per me è una grandissima soddisfazione ed un riconoscimento al lavoro fatto in questi mesi. Ho incontrato, ma soprattutto ho ascoltato il territorio con le sue necessità e le sue priorità. Il risultato raggiunto è frutto di questa costante collaborazione sia con le amministrazioni locali che con i vari rappresentanti politici dei territori interessati che ringrazio per la collaborazione. Questo per me è il significato di fare squadra”. Nel dettaglio:

150 mila euro per la realizzazione dell’illuminazione pubblica sulla SP59 tra i territori di Ragusa, Modica e Giarratana.

100 mila euro per il Comune di Ispica per la realizzazione dell’illuminazione artistica dei prospetti esterni del Palazzo Bruno – Alfieri, delle basiliche Maria SS Annunziata e S.Maria Maggiore.

100 mila per il Comune di Comiso per interventi di installazione di attrezzature ludiche inclusive da posizionare nell’area gioco comunale del parco dell’Ippari e nella Villa Comunale di Pedalino.

100 mila euro per il Comune di Scicli per interventi di ristrutturazione del lavatoio comunale di Via Dolomiti

100 mila euro per il Comune di Giarratana per la costruzione del muro di sostegno a monte della via di fuga dell’abitato verso la SS194 (ex linea ferrata)

100 mila euro per il Comune di Monterosso Almo per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed efficentamento energetico della Piscina Comunale.

100 mila euro per il Comune di Vittoria per interventi di adattamento ed adeguamento del cortile dell’Istituto Professionale del plesso G.Marconi.

100 mila euro per il Comune di S.Croce Camerina per interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo per soggetti con disabilità delle vie Tolstoj e C.da Rosalia

100 mila euro per il Comune di Pozzallo per interventi di riqualificazione dello stadio comunale di c.da Palamentano

100 mila euro per il Comune di Ragusa per la riqualificazione del fabbricato del centro sportivo Gesuiti a Marina di Ragusa

