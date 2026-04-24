La Misericordia di Modica protagonista a “In Arte il Cacao” con un laboratorio per bambini tra lettura, creatività e gusto

Modica, 24 aprile 2026 – La Misericordia di Modica parteciperà all’evento “In Arte il Cacao”, in programma dal 30 aprile al 3 maggio presso il suggestivo scenario del Pizzo Belvedere a Modica Alta, offrendo non solo il consueto servizio di assistenza, ma anche un’iniziativa speciale dedicata ai più piccoli.

Durante la manifestazione sarà infatti realizzato un Laboratorio di promozione alla lettura con marionette, rivolto a bambini dai 4 anni in su, con un massimo di 10 partecipanti per ciascun appuntamento.

Il laboratorio prevede due diverse favole, proposte a turni alterni:

“Alla ricerca della felicità” (laboratori 1 e 3), con degustazione finale di cioccolata calda

“La regina di cioccolata” (laboratori 2 e 4), con degustazione di pane e cioccolato

Ogni incontro sarà articolato in tre momenti fondamentali:

Ascolto della favola, attraverso il coinvolgente utilizzo delle marionette

Attività creativa di disegno, per stimolare fantasia ed espressione

Degustazione finale, per un’esperienza sensoriale completa legata al tema del cacao

Le marionette, interamente realizzate a mano con materiali riciclabili, sono frutto della creatività di Valentina, ideatrice del progetto, che condurrà il laboratorio con il supporto delle ragazze del servizio civile.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per unire educazione, sostenibilità e tradizione, offrendo ai bambini un’esperienza coinvolgente all’interno del primo festival culturale di Modica Alta dedicato al cacao.

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