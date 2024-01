Ammatuna dalle Salesiane. Anche le Carmelitane via da Pozzallo?

Un viaggio a Catania per trovare un accordo. È quello che hanno fatto il sindaco e il vicesindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna e Raffaele Monte, affinché non si chiuda il convento delle salesiane, previsto per il prossimo 31 agosto. Nella discussione fra i vertici dell’ispettoria salesiana catanese e i due esponenti politici, non solo la crisi vocazionale che rappresenta l’aspetto primario della chiusura del convento ma anche la mancanza di un ricambio nelle mansioni quotidiane, visto che quasi tutte le suore superano abbondantemente i 65 anni.

L’istituto, nel 2025, compirà 100 anni. In previsione di questo importante traguardo, sindaco e vicesindaco hanno promesso di aiutare concretamente l’istituto qualora si presentassero delle difficoltà, in cambio di un ripensamento. Prossimo “step” di Ammatuna e Monte sarà un incontro che si terrà nei prossimi giorni a Noto, fra i due esponenti politici, il parroco della Chiesa Madre, il pozzallese don Salvo Bella, e il vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo.

Le cinque consorelle che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto la notizia della chiusura, intanto, non si perdono d’animo. Sono stati confermati i campi estivi che, ogni anno, richiamano frotte di giovanissimi e volontari. La proposta ludica ed educativa di quest’estate porta ancora una volta la firma dell’oratorio Salesiano, confermandosi ancora una volta in prima linea nell’attenzione al benessere dei ragazzi. Grazie ad una folta equipe di animatori, collaboratori adolescenti e genitori, che gratuitamente offrono il loro tempo e le loro competenze, i ragazzi del territorio potranno vivere giorni spensierati, ricchi di divertimento e di intensa socializzazione.

La notizia che, invece, circola con insistenza fra i vicoli della cittadina rivierasca (notizia che attende l’ufficialità, quindi non ancora confermata) è che un altro convento, presto, potrebbe chiudere i propri battenti. Indiziato numero uno sembra essere il convento delle suore Carmelitane, sito di fronte alla parrocchia di Santa Maria di Portosalvo. Sarebbe davvero un brutto colpo se la notizia venisse confermata ma tant’è che in via Napolitano, sede storica del convento, la mancanza di vocazioni ha fatto sì che, molto probabilmente, con la chiusura dell’anno scolastico, le consorelle possano essere dirottate presso altre sedi.

A conti fatti, in città, resterebbero solo le suore della chiesa della Fiducia, sita sulla strada per Ispica.

