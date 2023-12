Monterosso. Il campetto di via Padre Pio inserito nel F.U.T.

Il campetto di via Padre Pio è stato inserito nei fondi FUNT , Fondo unico del Turismo – 195.000,00 euro.

“Grazie alle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo e dell’assessorato Regionale del Turismo, – afferma il consigliere di minoranza Paolo Amato in un comunicato – arrivano fondi per le riqualificazioni di tredici strutture sportive siciliane tra cui il campetto di P. Pio di Monterosso Almo.”

Infatti con decreto . n.3742/ 2023 del 29.12.2023 l’ Assessorato regionale ha approvato l’elenco delle opere finanziate. Con successivo provvedimento, non appena il Ministro del Turismo definirà la procedura di assegnazione delle risorse statali, si provvederà ad impegnare le stesse ed a finanziare gli interventi.

L’elenco era già stato approvato dalla Giunta Regionale con decreto n. 289 del 1 luglio 2021 , richiamando la delibera della G.M. n. 112/2015 con la quale è stato approvato il progetto redatto dall’UTC per i lavori in oggetto. Oggi finalmente è arrivata la buona notizia del finanziamento.

