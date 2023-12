Siracusa-Gela, Campo e Piccitto: “Tolgono i fondi per fare il ponte”

Mentre il governo nazionale e regionale sbandiera la solita e datata trovata propagandistica del ponte di Messina, taglia i fondi per le infrastrutture fondamentali per la Sicilia e, soprattutto, per una provincia di Ragusa che ogni volta deve sudare ogni centesimo che viene speso in infrastrutture. Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, insieme al coordinatore provinciale del M5S, Federico Piccitto, in merito al taglio dei fondi del lotto stradale Modica-Scicli della Siracusa-Gela: un’opera che gli stessi esponenti pentastellati stanno seguendo passo passo ormai da diverso tempo. “Ad ogni inaugurazione, che sa sempre tanto di passerella elettorale – rilevano – corrisponde ogni volta una nuova pessima notizia per il territorio. Schifani non ha mai fatto il bando, nonostante ci fossero somme appostate, con un accavallamento di responsabilità tra Palermo e Roma e il consueto scaricabarile. Peccato che la maggioranza politica sia sempre la stessa. E a Roma è quella che proprio ieri ha bocciato l’Odg congiunto delle opposizioni per completare il finanziamento per il lotto fino a Scicli, dal momento che queste somme sono necessarie per finanziare il ponte sullo Stretto. Tutto questo nel silenzio totale della deputazione locale di centro-destra. Non possiamo non pensare anche agli stessi lavoratori della Cosedil, che proprio il giorno dell’inaugurazione erano soddisfatti per avere completato il lavoro ma con tanta speranza di potere continuare. Cosa evidentemente quanto mai incerta. Questa è una destra che sa soltanto tagliare e fare annunci e che invece di porsi come obiettivo quello del completamento di un’opera fondamentale per il sud-est siciliano, non trova di meglio da fare che tagliare fondi. Per quanto ci riguarda, come abbiamo fatto in tutti questi anni, faremo tutto ciò che è in nostro potere per congiurare il pericolo che i lotti ancora mancanti della Siracusa-Gela cadano nel dimenticatoio”.

Salva