Torna oggi pomeriggio il presepe vivente di Giarratana

E’ in programma da oggi pomeriggio alle 17,30 (biglietteria aperta dalle 16 alle 20,30) il secondo appuntamento con il presepe vivente di Giarratana in cui il comitato organizzatore Cerretanum farà ancora più in modo che i visitatori, come è accaduto nella serata di Santo Stefano, possano rimanere incantati dalla magia degli scenari che gli organizzatori, con il supporto logistico dell’amministrazione comunale, sono riusciti a ricreare. Chi è venuto a visitare il presepe vivente ha avuto modo di immergersi nel passato. Un vero e proprio tuffo all’indietro di un secolo che ha testimoniato la cura nei dettagli e la capacità della ricostruzione filologica che i promotori dell’evento hanno posto in primo piano. E, non a caso, le presenze hanno premiato tutto ciò a dimostrazione del fatto che l’impegno e la passione prima o poi sono riconosciuti da tutti e questo fa sì che si possano ottenere risultati eccellenti come quelli di ieri sera. Quindi, l’arrivo al campo grotta, dove è stata ricostruita la Natività, dinanzi a quel che resta di ciò che un tempo era il castello dei Settimo, ha di fatto consentito ai visitatori prima di godere di una vista impareggiabile di Giarratana e poi di calarsi in un vero e proprio campo beduino sino all’arrivo nel quadro più atteso, quello della nascita del Bambin Gesù. Una immagine molto ben strutturata ed emozionante al tempo stesso che, non a caso, ogni visitatore porterà in un angolo del proprio cuore. Gli altri appuntamenti sono in programma l’1, il 5 e il 6 gennaio. Biglietti anche online su www.postoriservato.it. Rappresentazione vivente da non perdere.

Salva