Modica, Teatro Garibaldi “avvolto” dal gospel

Grande appuntamento gospel venerdì sera al Teatro Garibaldi di Modica con la presenza del Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers, la formazione che raccoglie alcuni fra i migliori talenti della musica gospel internazionale, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde, supportati dal Modica Gospel Choir. Il sold out è stato premiato dagli artisti americani che hanno voluto il MGC per aprire lo spettacolo. E la corale modicana, diretta dal maestro Giorgio Rizza, vocal coach Aurelio Pitino, non ha disatteso le aspettative coinvolgendo il pubblico in sala con tre brani molto profondi “Glad to be in the service”, “Born on Christmas day” (solista Lulya Rizza) nell’unica versione del brano in Italia, e la profonda “Hallelujah salvation and glory”.

Una serata di ispirazione, riflessione e gioia, un momento magico che attraverso voci potenti, ritmi coinvolgenti e testi che celebrano la fede e la speranza, è arrivata dritta al cuore degli spettatori.

Accanto agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo non sono mancati i temi tradizionali nelle sue versioni più amate dal grande pubblico. Al Teatro Garibaldi, dal primo all’ultimo minuto, è stato un costante coinvolgimento dei convenuti, prima col Modica Gospel Choir e poi col Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers (Deborah Moncrief Lead, Zanetta Wingfield Soprano, Keith Claiborne Tenore, Willa Cotten Soprano).

Il finale, poi, è stato una sorpresa. Sul richiesto bis, il pianista Ginyard Von Kendrick ha accennato la famosa “Oh happy day” e, improvvisamente, dal fondo della sala sono comparsi quelli del MGC che, saliti sul palco, hanno avuto il privilegio di cantare il brano con l’affermata corale americana. Inutile aggiungere che in platea, dai palchi è stato un tripudio generale.

“E’ stata un’esperienza forte, importante, che ci gratifica – hanno detto, alla fine i maestri Giorgio Rizza ed Aurelio Pitino, quasi all’unisono -. Un’esperienza che servirà a farci crescere perchè ci ha regalato ulteriori emozioni e profondi stimoli per continuare su quanto abbiamo sinora fatto”.

Il Modica Gospel Choir, dal canto suo, proseguirà in questi giorni con altri appuntamenti. Il primo gennaio sarà a Marina di Ragusa, presso la Chiesa del SS. Portosalvo, alle 19:30, il giorno dopo canterà nella Cattedrale di Noto, davanti al Vescovo, Mons. Salvatore Rumeo, alle 19, il 4 gennaio a Vittoria e il 6 gennaio, concerto a Modica, nella Chiesa Madre di San Pietro.

