Nicole Cereseto incontra i suoi fans presso lo store Equiclass

Venerdì 5 gennaio all’interno dello store di Equiclass presso il Piazzale Bruno di Modica arriva Nicole Cereseto, un “One day” per gli appassionati di equitazione organizzato dal noto negozio di articoli per l’equitazione modicano, con inizio alle ore 15.00 con Dj Set a cura di Ivan Cappello, autografi e foto, Merchandising ufficiale N.C. e tanti gadget.

L’ospite dell’evento, appassionata per l’equitazione, ama gli animali e in modo particolare i cavalli. Ha cominciato a montare a cavallo all’età di sei anni e a gareggiare dal 2011. Classe 1999, a causa di un incidente di percorso è stata costretta a fermarsi, ma grazie alla sua caparbia e determinazione è riuscita a tornare in sella con risultati eccellenti. Durante gli anni scolastici, riusciva a coniugare oltre allo studio l’attività sportiva, partecipando a concorsi come il Longines Global Champion Tour di Roma, e i campionati italiani assoluti amazzoni, vincendo vari premi. Oggi è anche di influencer su Instagram con oltre 550mila follower, su TikTok con quasi 900mila e su YouTube con 475mila. È anche autrice del libro “Prendi fiato e ricomincia. Storia di una ragazza che non ha mai smesso di credere nei propri sogni”. Lavora per un’agenzia di comunicazione per veicolare i vari brand su Instagram o TikTok. È un’attività fondamentale – ha dichiarato Nicole – attraverso la quale riesco a sostenere economicamente la mia passione “equina”.

L’ingresso all’evento è gratuito e in occasione dell’evento solo per il pomeriggio di venerdì 5 Gennaio da Equiclass trovi tutti gli articoli scontati del 30%.

