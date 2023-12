Auto elettriche: in arrivo il super Suv7 elettrico di Xiaomi

(gr) Non solo telefonini, adesso Xiaomi fa sul serio. Investirà la ragguardevole cifra di 10 miliardi di euro nel prossimi 10 anni per dar corso all’auto elettrica super veloce e dotata di super autonomia. Si tratta del SUV/7 che ha tra le sue peculiarità principali appunto l’autonomia in grado di percorrere ben 800 chilometri a trazione integrale. Inoltre sarà dotata di una ricarica rapida e in grado di riconoscere gli ostacoli anche in condizioni di scarsa visibilità, oltre a possedere tutto quello che serve affinché l’auto possa marciare in completa autonomia. Ovviamente non sarà alla portata di tutte le tasche. Nel suo settore si comporta come campione di velocità, visto che si permette di “fare le scarpe” alla Porsche con una performance da zero a 100 di 2,78 secondi. Previste tre colorazioni : Verdant Green, Blue, Mineral e Gray. Sarà prodotta ovviamente in Cina nello stabilimento della Baic Group della capitale Beijing.

