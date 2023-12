Modica, Vittorio Fortunato andrà in febbraio dalla madre naturale

Trascorrerà le feste natalizie natalizie con la famiglia affidataria il piccolo Vittorio Fortunato, nato dalla relazione tra una donna di Modica e un macellaio di Ragusa e poi abbandonato, nel novembre del 2020. Il trasferimento alla madre naturale era previsto per oggi, ma il Tribunale per i minorenni di Catania ha nominato un collegio di periti per una valutazione sulle modalità e sull’approccio da tenere nel ritorno dalla madre naturale che dovrà avvenire entro il prossimo 30 gennaio. Fu proprio il padre biologico a fare ritrovare neonato fingendo di essersi casualmente ritrovato il piccolo davanti il suo esercizio commerciale a Ragusa. L’uomo, col rito abbreviato, è stato condannato a due anni reclusione per abbandono di minorenni. Con la stessa accusa è a processo, con udienza a febbraio del 2024, davanti al Tribunale di Ragusa, la madre che adesso chiede di potere riavere suo figlio. La donna ha sostenuto di non aver mai voluto abbandonare il piccolo, ma di averlo affidato al padre naturale per portarlo in un ospedale.

Salva