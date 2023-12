ASU: arriva la proroga mentre si lavora alla stabilizzazione

“I lavoratori ASU potranno continuare a lavorare nei posti attualmente ricoperti con la sicurezza di una nuova proroga e soprattutto con la garanzia che tutti stiamo lavorando per l’obiettivo più importante: la stabilizzazione”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate sull’emendamento approvato poco dopo la mezzanotte di ieri in Aula che riguarda la proroga a partire dal primo di gennaio sull’utilizzo dei lavoratori ASU negli enti, l’integrazione oraria, la continuità della stessa e la norma che avvia il processo di stabilizzazione. “Abbiamo approvato un disegno di legge che darà garanzia di tranquillità lavorativa per gli operatori che da anni rappresentano risorse fondamentali per gli Enti pubblici dove sono impiegati. Ma soprattutto ci consente di avviare quel percorso di stabilizzazione che si concluderà in tempi ragionevolmente brevi. In ogni caso il personale continuerà a lavorare all’interno degli enti assegnati con l’integrazione oraria. E’ un impegno che come gruppo parlamentare DC abbiamo portato avanti ed in particolare con il collega Carmelo Pace dal nostro primo giorno di insediamento. Speriamo che l’atto approvato ieri sia l’ultimo e quello risolutivo per il raggiungimento della stabilizzazione dei dipendenti che da oltre un ventennio aspettano questo momento. Ci fermeremo solo quando il risultato sarà raggiunto e potremo dare finalmente la stabilità a tutti questi lavoratori”.

