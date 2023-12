Ubriaco in auto, coinvolto in incidente. Modica, condannato

Nel mese di marzo del 2022 era stato coinvolto con la propria auto in un incidente stradale a Modica. La polizia locale, intervenuta per i rilievi, aveva sottoposto al controllo alcolemico l’automobilista che risultava palesemente ubriaco. Oltre alle sanzioni, ritiro della patente e sequestro del mezzo, per lui era scattata la denuncia penale, o. A conclusione del processo davanti al Tribunale di Ragusa, S.O., 49 anni, modicano, difeso dall’avvocato Ignazio Galfo, è stato condannato a quattro mesi di reclusione e mille euro di multa. Il giudice ha trasformato la condanna in pena pecuniaria. L’uomo dovrà pagare una multa di diecimila euro.

