Modica. Spadaro: “Buoni-libro scolastici non pagati dal 2019”

Ad oggi non sono stati pagati a Modica i buoni libro scolastici per i seguenti anni scolastici: 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 -2022/2023. Il consigliere comunale del Partito Democratico, Vito D’Antona – ha presentato un’interrogazione con la quale chiede di conoscere i motivi del mancato pagamento.

“I contributi per il pagamento di buoni libro – spiega – sono somme vincolate e, pertanto, dal momento del loro trasferimento da parte dell’Ente regionale, tali somme devono essere pagate a chi ne ha fatto richiesta senza possibilità alcuna da parte dell’Amministrazione comunale di utilizzarle per fronteggiare altre tipologie di spesa”.

