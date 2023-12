Monterosso. Presepe Vivente nel blog “Borghi più Belli d’Italia“

La rubrica “Viaggio Italiano – Scopri l’Italia che non sapevi” del blog i Borghi più Belli d’Italia in questo mese va alla scoperta del Natale nei Borghi più belli d’Italia, fra alberi da record, illuminazioni artistiche, presepi, mercatini ed eventi, un’esperienza unica che permette di immergersi nell’atmosfera magica delle festività natalizie in un contesto suggestivo. Tra l’altro si parla del suggestivo Presepe Vivente di Monterosso Almo.

“ Arrivando a Monterosso Almo ci si dispiega davanti agli occhi una visione di vecchia Sicilia, come in un film di Giuseppe Tornatore, che qui ha girato molte scene de “L’uomo delle stelle”. Un girotondo di stradine e vicoletti porta, come in una casba araba, alla vasta spianata della piazza centrale, dominata dalla facciata barocca della chiesa di San Giovanni, e poi al suo monumento più insigne, la chiesa Madre, che assomiglia stranamente a una cattedrale umbra, anche se la scalinata e la visione prospettica sono quelle delle chiese del ragusano. Quando scende la sera, il borgo si richiude nei monti Iblei come una chiocciola nel suo guscio, e da lontano, nelle luci fioche, dà l’idea di un presepe. Ed è proprio in questa atmosfera rurale e bucolica che ogni dicembre, da ormai 37 anni, si organizza un Presepe Vivente molto affascinante, che nel corso degli anni è diventato una magica esperienza culturale e religiosa. Il “Presepe nel Presepe” viene allestito fra le stradine e i vicoli stretti e tortuosi dell’antico quartiere Matrice, dove vengono ricostruiti gli antichi mestieri, attraverso la meticolosa ricerca degli arredi, degli attrezzi di lavoro e delle tecniche di lavorazione che documentano la vita e la cultura della società dei nostri nonni. I mestieri di un tempo sono svolti da anziani, autentici testimoni di quella cultura. Negli angoli, nei vicoli, nelle piazzette, i costumi, gli usi, i canti e le storie di uomini, donne e bambini ci fanno rivivere suggestioni, odori, rumori e sapori che fanno eco ai ricordi della memoria. Il percorso conduce a una magnifica grotta naturale dove è rappresentata la Natività. Intorno al Presepe Vivente si costruiscono vari eventi che completano la magia del Natale: mercatini in piazza con i prodotti locali (olio , origano, miele, mandorle, formaggi, marmellate) sono la delizia per il palato dei tanti visitatori. La Ninnarò diffonde le nenie natalizie in ogni angolo del paese, Babbo Natale distribuisce dolci e caramelle a grandi e piccini. Il 6 Gennaio accompagnati dall’arrivo dei Magi i bambini portano in processione Gesù Bambino per manifestare al mondo la sua nascita.”L’appuntamento col Presepe Vivente di Monterosso Almo è per il 26 dicembre, 1-5-6-7 gennaio.

Salva