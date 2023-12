Consueta cena di Natale per il Modica Calcio

Cena di Natale in casa Modica Calcio, tutta la società si è riunita con lo staff, la squadra e gli sponsor che anche questa stagione appoggiano la causa rossoblu. Un modo per restare uniti e potersi scambiare gli auguri per queste feste che ci si augura portino felicità anche per il proseguo della stagione.

Una cena, quella andata in scena presso l’Hotel Torre del Sud, che ha anche dato il benvenuto ai nuovi arrivati al fotofinish di questo mercato, Trovato, Strano e Famà, simbolo di un impegno costante da parte della società che continua ad impegnarsi per raggiungere i risultati che tutta la piazza auspica. Il modo migliore per unirsi al gruppo e iniziare a conoscersi meglio in vista delle gare che verranno, la prima contro il Milazzo il 7 Gennaio.

Durante la serata hanno preso la parola diversi ragazzi che hanno ringraziato la società e lo staff per tutto quello che stanno facendo, convinti di poter ricambiare la fiducia sul campo e lasciarsi alle spalle il periodo duro appena trascorso. Il gruppo è compatto e deciso a cambiare rotta, con Strano al timone, che non si è risparmiato complimenti per i suoi ragazzi anche dal lato umano, per essere ragazzi disponibili e pronti a sacrificarsi per la maglia.

“Tenevamo molto a questa serata – dichiara il patron Mattia Pitino – è un modo per dimostrare vicinanza a tutti e per affermare sempre di più che la società è unita. Non sono il tipo che fa bilanci a metà stagione, quel che è certo è che ci aspettiamo un 2024 che racconti e affermi il blasone di questa società. Auguro un sereno Natale e buone feste a tutti i nostri tifosi, colgo l’occasione per ringraziarli della loro vicinanza e li invito a non mollare, perchè è solo uniti che si realizzano grandi cose”.

