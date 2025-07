Comiso. Atti del Comune, al via la transazione digitale

Comiso – Transizione digitale: da giugno 2025 tutti gli atti del comune nascono digitali quindi completamente dematerializzati. A darne notizia, l’assessore alla transizione digitale, Giovanni Assenza.

“In poche parole – spiega Assenza – l’ente comune di Comiso non produce più documenti e atti cartacei, bensì elettronici. Ciò vuol dire – ancora Giovanni Assenza- che non c’è più un passaggio cartaceo tra un ufficio e l’altro, che la firma del responsabile/dirigente avviene digitalmente e che tutto va conservato con un sistema a norma che ne garantisce l’integrità, l’immodificabilità e la immediata reperibilità. In queste settimane che hanno preceduto l’avvio della digitalizzazione degli atti, il personale comunale addetto alla formazione e pubblicazione ha seguito un corso di formazione per prendere dimestichezza con la digitalizzazione di delibere, determine dirigenziali, decreti e ordinanze del sindaco e dei dirigenti. Il Sistema – specifica Assenza – è completamente in cloud saas per cui tutti gli atti sono conservati in archivi digitali esterni all’ente con la garanzia della loro conservazione e tutto il processo, è in linea con le direttive AGID ai sensi del Decreto Legge 82/2005. In pratica tutta questa procedura non più procrastinabile, oltre a limitare fortemente l’uso di carta e quindi dei costi, elimina il passaggio manuale dei documenti tra gli uffici con relativo abbattimento dei tempi e fornisce un servizio efficiente e sostenibile, sicuro con un reperimento degli atti immediato e alla portata di tutti anche sul sito del Comune. Credo di poter sostenere – conclude l’assessore Assenza – che il nostro comune ha raggiunto, tramite questa misura, degli standard elevati, in linea con i tempi e con le normative.

