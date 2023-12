Torna il “Natale Solidale” a Santa Croce. Dopo l’edizione dello scorso anno, si rinnova la collaborazione tra Amministrazione comunale e Conad Sallemi, con la novità di quest’anno dell’azienda Zisa & Stamilla, per portare nelle case di chi ha più bisogno un piccolo ma al tempo stesso significativo segnale di vicinanza, in prossimità delle feste, per tutti coloro che, per motivi diversi, non stanno attraversando un momento felice dal punto di vista economico. In particolare, sono stati distribuiti doni in favore di 40 famiglie che si trovano in difficoltà. “Come lo scorso anno, dagli elenchi dei servizi sociali, abbiamo fatto una mappatura, individuando i nuclei familiari che più necessitavano di questo tipo di gesto – dice il sindaco Peppe Dimartino – La stagione natalizia è spesso un periodo di gioia e condivisione, ma per alcune famiglie può essere anche un periodo di difficoltà e solitudine. Con questa iniziativa, vogliamo assicurarci che ogni famiglia possa vivere le festività con la dignità e il calore che merita. Rinnoviamo in questo modo anche una sinergia importante com’è quella tra l’Amministrazione comunale e due aziende private che fanno parte della storia del tessuto imprenditoriale cittadino e che ringrazio insieme all’Associazione Astra e ai Volontari del Soccorso di Santa Croce che si sono occupati materialmente della consegna”.

