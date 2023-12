Omicidio Dell’Albani a Giarratana. Indagini chiuse

Avviso di conclusione delle indagini per l’omicidio di Rosalba Dell’Albani, 51 anni, accoltellata e uccisa dal cognato a Giarratana lo scorso mese di maggio mentre stava prestando assistenza notturna all’anziana madre. Mariano Barresi, 66 anni, era stato arrestato(adesso si trova nel carcere di Caltagirone), ma nelle ultime settimane è stato ricoverato più volte negli ospedali di Caltagirone e di Militello in Val di Catania per problemi cardiaci ed in modo particolare per attacchi di schizofrenia, panico e stato confusionale. L’avviso di conclusione indagini è stato firmato dal pm Gaetano Scollo, subentrato al collega Emanuele Vadalà trasferito a Catania. Barresi è accusato di omicidio aggravato da motivi abbietti per avere approfittato della minorata difesa della vittima accoltellata nel sonno.

