Juventus: Corte giustizia Ue riapre alla Super League

(gr) La notizia apre le porte al capitolo Super League europea lanciata tempo fa dai vertici della Juventus FC. Una speranza concreta che arriva dopo la diffusione della Corte di Giustizia UE che FIFA e UEFA stanno abusano di posizione dominante in merito all’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche tra club, come la Super League, precisando comunque che questo non significa automaticamente che la Super League debba essere approvata. Juventus FC era stata tra i promotori dell’iniziativa, assieme ad altri grandi club europei, e la decisione della Corte potrebbe riaprire le porte alla realizzazione del progetto. La notizia tra l’altro fa scattare in borsa le quotazioni della Juventus FC (+4,8%) che tocca i massimi dal 12 ottobre scorso.

