Poidomani (FdI Ragusa): “Il fino dialogo dell’Amministrazione

“Alla faccia del dialogo, alla faccia della disponibilità. Tutte parole che si perdono nel vuoto e che sono pronunciate solo per circostanza quando non supportati dai fatti. E di fatti, in questa occasione, non ce ne sono stati”. E’ il commento che arriva dal coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa, Luca Poidomani, dopo la sessione di bilancio consumatasi ieri a palazzo di Città e che ha visto la maggioranza bocciare tutti gli emendamenti che erano stati presentati dal consigliere meloniano Rocco Bitetti. “Proposte semplici, naturalmente corredate dai pareri tecnici – chiarisce Poidomani – ma d’impatto. Proposte che ci erano state suggerite dal nostro elettorato. Ora, capiamo che non siamo stati noi a vincere le elezioni ma, allo stesso tempo, è incomprensibile che chi lo abbia fatto da un lato ci chieda disponibilità a fornire il nostro contributo in termini di idee e dall’altro ci osteggi completamente. Non comprendiamo, sinceramente, che modo di fare politica sia questo qua. Bene ha fatto il nostro consigliere, Rocco Bitetti, a denunciare in aula l’accaduto. Per noi è insostenibile e insopportabile. Perché appare come una presa in giro per i cittadini che rappresentiamo e che ci hanno dato fiducia. Vuol dire che, così come avevamo già percepito, di questa maggioranza, di questa amministrazione c’è poco o nulla da fidarsi. Continueremo a svolgere il nostro ruolo di opposizione evidenziando tutto ciò che non va e muovendoci per mettere in luce tutte le anomalie che riscontreremo, proponendo, al contempo, un modello alternativo nella gestione della città che esula da certi atteggiamenti politici approssimativi e poco chiari che non fanno parte della nostra storia e della nostra cultura”.

