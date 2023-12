Acate, l’iniziativa di Fratelli d’Italia. Torna la “luce” in contrada Baucino

Coniugare l’attenzione alle zone periferiche di Acate e il rispetto dell’ambiente. E’ questo il senso dell’iniziativa del circolo di Acate di Fratelli d’Italia che ha installato, grazie al contributo del vicesindaco, nonché coordinatore cittadino del partito, Gianfranco Ciriacono e all’impegno dei dirigenti di FdI Andrea Menza, Giuseppe Cona e Gianni Celeste e della consigliera Sara Gianninoto, cinque lampade a ricarica solare.

“Abbiamo voluto dare un preciso segnale proprio a ridosso del Natale – spiegano -, il periodo che segna il passaggio dalla stagione più buia a quella della luce, con un’azione concreta e che racchiude i pilastri dell’azione politica di Fratelli d’Italia: attenzione al territorio e tutela dell’ambiente. Infatti tramite l’impegno del nostro partito sono state installate in contrada Baucino cinque lampade a carica solare per illuminare una zona tradizionalmente abbandonata dalle passate amministrazioni comunali e per ridare normalità ai cittadini e quindi una maggiore sicurezza”.

“Un impegno, quello di Fratelli d’Italia con i suoi esponenti cittadini, per rendere più vivibile il quartiere e che dimostra la costante attenzione di tutta l’amministrazione comunale per il controllo del territorio ma, anche, un segnale di promozione sull’utilizzo di strumenti green come il fotovoltaico che permetterà di sopperire a carenze strutturali e tecniche”.

“Di certo questo è un segnale a cui seguiranno iniziative analoghe che dimostreranno, concretamente, la vicinanza ai problemi del quotidiano che affrontano i nostri concittadini”, conclude la nota.

