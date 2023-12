Ispica, presentata la XXVI edizione del Presepe Vivente

Domenica 17 dicembre a Ispica aprirà i battenti la XXVI esima

edizione del Presepe Vivente, uno dei momenti centrali del Natale

siciliano.

L’evento è organizzato dalla PromoEventi Ispica, con il patrocinio di

Regione Siciliana – Assessorato regionale Turismo e Spettacolo, Libero

Consorzio di Ragusa, Comune di Ispica, Parco Archeologico Kamarina Cava

Ispica e col supporto logistico della ProLoco Spaccaforno, sponsor

ufficiale Coop Gruppo Radenza.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa alla Società

Operaia di Mutuo Soccorso di Ispica alla presenza di Angelo Di Rosa,

Angelo Di Martino e Tonino Spataro della Promoeventi, organizzatrice del

Presepe, dell’on. Ignazio Abbate, presidente della I Commissione Affari

Istituzionali all’Assemblea Regionale Siciliana, del sindaco di Ispica

Innocenzo Leontini, di Natale Corallo, presidente della Società Operaia,

del direttore artistico Giuseppe Galfo, del presidente della Proloco

Spaccaforno Giorgio Caccamo.

Sei le date il programma: 17, 25, 26 dicembre 2023 e 1, 6 e 7 gennaio

2024, dalle 16 alle 20 (info tel. +39 349 655 2107)

– www.presepeviventeispica.com

L’edizione 2023-2024 sarà certamente ricordata come una delle più

imponenti degli ultimi anni, per una serie di importanti novità.

Innanzitutto sarà dedicata alla figura di Francesco, fondatore

dell’omonimo Ordine Francescano ma anche “inventore” del Presepe

vivente, allestito per la prima volta appunto 800 anni addietro a

Greccio, proprio su iniziativa del santo di Assisi.

Il percorso rupestre, storicamente ospitato all’interno delle grotte

dell’antico abitato di Spaccaforno, agevolmente raggiungibile a piedi

dal centro storico barocco di Ispica, questa volta raddoppia, e si

svilupperà, in questa speciale edizione, grazie alla disponibilità

dell’Ente Parco Archeologico Kamarina e Cava Ispica, sino all’interno

del Parco archeologico Forza, recentemente restituito alla collettività

dopo importanti lavori di recupero.

Ai 40 antichi mestieri siciliani, vivide e fedeli rievocazioni della

Sicilia di una volta, si alterneranno scene e recitazioni ispirate alla

Sicilia contadina affidate come sempre alla direzione artistica

dell’ispicese Giuseppe Galfo, che ha coinvolto nel progetto culturale

alcuni dei più significativi artisti popolari della Sicilia orientale.

Il percorso narrativo ideato da Galfo sarà sottolineato da ampie cornici

parlanti, veri e propri quadri viventi, ad ospitare personaggi e figure

che attraverso la parola ci introdurranno, progressivamente, nella

magica atmosfera del Natale, lungo il doppio binario della povertà

contadina e quella francescana. Il filo conduttore sarà affidato ad

alcuni attori che impersoneranno i frati francescani, cui sarà demandato

il compito di svelarci, passo passo, il mistero della nascita di Gesù,

preparandoci ad un doppio spettacolo, quello dell’anfiteatro del Parco

Forza, splendido balcone sulla vallata della cava, e il secondo,

storico, anfiteatro della Natività, dove Francesco, affiancato dalle

voci angeliche di due cantanti, terrà un monologo sul Santo Bambino.

Lungo il percorso, personaggi della Sicilia arcaica, nella scenografica

coreografia delle grotte rupestri della vecchia Spaccaforno, ci

narreranno di esistenze fatte di lavoro, sacrificio, fede, famiglia, da

sempre valori cardine della società siciliana, cui il Presepe vivente di

Ispica è radicalmente ispirato.

Insomma, un viaggio imperdibile e come sempre emozionante, pronto a

proiettarci, anche questa edizione, nella magica atmosfera del Natale in

chiave siciliana.

