Modica. Festival internazionale di CinemaPoesia Versi di Luce: la perseveranza che fa la differenza

Continua senza sosta il programma di appuntamenti del Versi di Luce, il Festival internazionale di CinemaPoesia giunto alla quindicesima edizione.

E la ragione del suo successo e della grande partecipazione riscontrata risiede proprio nella parolina magica “continuità” e, quindi, è la perseveranza a fare la differenza.

Giorno 16 dicembre a Modica il Palazzo dei Mercedari sarà “occupato” da momenti cinematografici di rilevante interesse: alle ore 10.00 verrà proiettato un lungometraggio in concorso e alle ore 16.30 è prevista la visione dei cortometraggi in concorso.

Alle 18.00 si terrà l’appuntamento “Versi di Luce contro il bullismo” con la proiezione di “Ikos” di Giuseppe Sciarra, alla presenza del regista.

Sabato sera, a partire dalle 21.00, si svolgerà la cerimonia di premiazione del Festival con una scaletta dell’evento davvero nutrita. Tra i vari momenti in programma, verrà premiato il corto “Polvere di ricordi” dell’Ist. Istruzione Superiore “G. Verga” di Modica, indirizzo Coreutico,

selezionato tra quelli presentati dagli istituti scolastici partecipanti a “Giovani Versi di Luce”, verranno premiati i vincitori delle sezioni Lungometraggi, Cortometraggi, Videoclip, VideoArte e VideoPoesia partecipanti al concorso internazionale e verranno consegnati anche i tre premi speciali “Una voce” ad Alessia Sudano, “Musica e Poesia” al pianista Salvino Strano e “Teatro e Poesia” alla memoria di Enzo Ruta.

Domenica 17 dicembre, infine, alle ore 16.00 alla Cineteca Modicana si terrà l’incontro culturale “L’Associazionismo cinematografico in Sicilia. Quale futuro?” con l’interevento del prof. Francesco Torre, segretario regionale della F.I.C.C. (Federazione Italiana Circoli del Cinema), e dei delegati dei Circoli F.I.C.C. Sicilia.

Sempre alla Cineteca Modicana, alle ore 17.00 è prevista la proiezione dei film vincitori.

Unico e potente comune denominatore di tutti gli appuntamenti del Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce 2023 è stato il claim che quest’anno ha affascinato per gli spunti di riflessione che ha suscitato: “Le città invisibili”, un omaggio a Italo Calvino.

