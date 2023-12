Calcio, nuovo portiere nel Modica. Arriva Andrea Basso

Nuovo arrivo tra gli estremi difensori del Modica Calcio, Andrea Basso si aggrega al gruppo guidato da Giuseppe Strano. Portiere, classe 2003, pronto ad iniziare questa nuova avventura in maglia rossoblu.

Molto giovane, Basso, ha già vissuto esperienze nelle Primavere di Torino e Venezia, oltre alle esperienze in Eccellenza con Spinea e Città di Gela. Nuova linfa e una buona dose di esperienza, quindi, nel reparto arretrato, un elemento importante che sicuramente potrà dare una mano al gruppo guidato da Roberto La Malfa in allenamento.

“Sono felice del mio approdo a Modica, dopo le esperienze giovanili tra Torino e Venezia, sono approdato in Eccellenza sempre al nord e poi ho scelto Gela, non è andata come speravo e ora sono pronto a vivermi questa nuova esperienza a Modica. – dichiara il neo arrivato – Spero di dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi che la squadra si è prefissata ad inizio stagione, devo dire che dopo il primo allenamento ho visto un gruppo che ha qualità sia tecniche che umane, quindi siamo davvero pronti, inoltre il mister mi ha subito dato l’impressione di una persona che sa quel che fa e che sa trasmettere carisma e carattere. Per quanto riguarda il reparto ho già conosciuto gli altri portieri e sono stati gentili ad accogliermi e a mettermi a mio agio anche in campo, bravi ragazzi che non è sempre facile trovare quando ti trasferisci in una nuova realtà”.