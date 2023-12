Ragusa come non mai in bianco. Oggi dopo le 13 una eccezionale grandinata ha colpito il capoluogo Ibleo. In pochi minuti molte strade e piazze sono diventante bianche. Naturalmente notevole difficoltà di transito per le autovetture e per i pedoni . Fortunatamente la grandine dopo poco tempo si è sciolta ed è tornato tutta alla normalità . Nella foto l’immagine spettacolare di una zona di Ragusa imbiancata dalla grandine.

