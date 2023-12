Ragusa. 60 nuovi alberi di ulivo al parco Falcone-Borsellino

Sabato 16 dicembre, alle 15, a Ragusa presso il Parco Falcone-Borsellino di via Australia – Via Alberto Sordi, verranno piantumati 60 alberi di Ulivo. L’iniziativa è voluta dal Comune di Ragusa in sinergia con il Lions Club International.

“Gli alberi fanno bene alla natura, a noi, al decoro urbano e, perché no, anche alle relazioni sociali”. È quanto afferma l’assessore al Verde Pubblico Mario D’Asta che aggiunge: “Un bel parco, infatti, è il luogo più bello dove trascorrere una giornata o anche solo un’ora, in solitudine o con i propri amici, possibilmente leggendo un bel libro, che non fa mai male.

Allora, la piantumazione di circa 60 ulivi nella zona del Parco Falcone e Borsellino di via Australia, in programma domani, alle 15, insieme al Sindaco Peppe Cassì, in collaborazione con Lions International (che ringrazio per l’impegno profuso) è un appuntamento da non perdere.

Riprendiamoci i nostri spazi, aiutando la natura a crescere. La nostra presenza è il modo migliore per testimoniare che questa è la strada giusta!!!”.

