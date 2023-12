Dislivello stradale pericoloso sulla Ispica-Pozzallo. E’ polemica

Ha avuto più di 200 condivisioni solo nella giornata di ieri, su Facebook. Non stiamo parlando di un attore premio Oscar o di un cantante in procinto di esibirsi a Sanremo, ma semplicemente di uno “scalino” di 20 centimetri circa che si trova sulla strada provinciale 66 Ispica-Pozzallo e che compromette seriamente la viabilità di coloro che transitano a velocità sostenuta. Segnalato alle forze dell’Ordine e ai responsabili della manutenzione stradale della provincia di Ragusa, quest’ultimi hanno pensato di lavarsene le mani e la coscienza mettendo un cartello stradale a pochi metri segnalando l’avvenuto pericolo e consigliando di moderare la velocità.

In molti hanno commentato la foto postata dai diversi profili dicendo di aver rotto chi la coppa dell’olio chi un pezzo di parafango, chi addirittura, anche procedendo a velocità moderata, di aver battuto la testa contro il tetto dell’automobile, procurandosi dolore. Non si contano, poi, le forature per i pneumatici. Lo scalino, a quanto pare, è una manna per gommisti e meccanici, i quali più volte hanno riparato le automobili dei clienti dopo un passaggio da quel tratto stradale.

Fosse solo, comunque, lo scalino in questione a rendere la vita degli automobilisti un inferno. Lungo tutto l’asse stradale, segnaletica divelta, in alcune parti mancante, asfalto pericoloso per chi viaggia.

Triste ed emblematico il post di un utente del social di Mark Zucckenberg che, lapalissianamente, commentava: “Cosa ce ne facciamo di una autostrada nuova se tutto il resto è marcio? Che prospettive di sviluppo, turistico e commerciale, avremo se le strade sono un autentico colabrodo?”.

Aggiunge un altro utente. “Speriamo davvero non ci scappi il morto”. Facciamo scaramanticamente tutti le corna!

