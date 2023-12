Arriva la stabilizzazione per i precari ASU!

Anche la Commissione Bilancio all’Ars ha dato il via libera alla stabilizzazione degli ASU. Oggi rappresenta quindi una data storica per i tantissimi lavoratori che da più di 20 anni attendevano un segnale da parte della politica per poter porre la parola fine ad una condizione lavorativa vissuta sempre nel precariato. Ad annunciarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate che della Commissione Bilancio è uno dei componenti e che ha sostenuto sin dalle prime battute la causa dei lavorati ASU appoggiandone per primo la causa in Commissione Affari Istituzionali.“Grazie all’approvazione in Commissione Bilancio – dichiara l’esponente della DC – i lavorati adesso saranno chiamati ad una scelta: accettare il contratto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali con tutti i diritti ad esso connesso oppure scegliere di continuare ancora a 36 ore tra una proroga e l’altra ma comunque sempre nel mondo del precariato. Adesso ci sarà il passaggio in Aula ma ritengo che la giornata di oggi possa essere annoverata come tra quelle storiche nella lotta al precariato in Sicilia. Non appena ci siamo insediati abbiamo affrontato il capitolo ASU che, con grande stupore nostro, non era stato praticamente mai considerato in un ventennio ed oltre di politica. Abbiamo pazientemente ascoltato le richieste provenienti dai lavoratori e dai sindacati e ci siamo messi a lavoro per accontentarle. Oggi è la vittoria, oltre che dei lavoratori, della politica concreta del fare che voglio condividere con il Presidente Schifani, con gli Assessori Albano e Falcone e con tutti i colleghi che hanno sposato la causa. Ed un ringraziamento particolare al collega Carmelo Pace che in questa giornata storica ha fatto le mie veci in Commissione Bilancio contribuendo a portare avanti l’istanza”.

