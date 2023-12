Monterosso. Preparati a mano i tradizionali “Occhi di S.Lucia”

Nel borgo del centro montano Ibleo il culto di Santa Lucia è ’ ancora molto sentito. E’ tradizione secolare che tante famiglie in questo giorno, 13 dicembre, preparino , rigorosamente a mano, dei piccoli pani a forma di occhi che dopo essere stati benedetti in chiesa , una celebrazione eucaristica è prevista per le 19 , e poi mangiati successivamente “ preservano” dalle malattie agli occhi.

E da ricordare che nella chiesa di San Giovanni Battista è presente una statua della Santa realizzata con un legno di notevole pregio e per questa caratteristica ha un notevole valore artistico in quante risale al 1600. Nel 2011 la statua fu restaurata dal ragusano Patane’ che con un lavoro certosino è riuscito a mantenere i particolari ed i colori originali.

