Accuse all’Ospedale Maggiore di Modica. Imputato assolto

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Ragusa, Elio Manenti, ha emesso sentenza assolutoria, perché il fatto non sussiste, nei confronti di Antonio Firullo, a conclusione del processo penale in cui le persone offese erano e costituiti parte civile, ovvero Piero Bonomo, direttore sanitario dell’Ospedale Maggiore di Modica, Guglielmo Piccione, attuale responsabile del reparto di Cardiologia del nosocomio, e l’ Asp di Ragusa. Firullo era stato denunciato per diffamazione dopo un esposto inviato all’ASP di Ragusa e a tutte le autorità competenti, sul malessere dei medici e infermieri nel reparto di Cardiologia, per accertare le nomine del reparto, per appartenenza di medici ad una loggia massonica.