Finanziato con oltre 500.000 euro un progetto sociale del Comune di Ragusa

Un importante risultato è stato raggiunto dall’Amministrazione Comunale relativamente ai servizi di cura agli anziani non autosufficienti.

Il Ministero dell’Interno ha accolto il progetto del Comune di Ragusa – ente capofila del Distretto Sociosanitario 44 – per un’azione di rafforzamento territoriale per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti da destinare all’utenza entro il 30 giugno 2024.

“La misura – spiega Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’inclusione, Servizi Sociali e Pari Opportunità – prevede l’erogazione da parte del Ministero di 124.792,96 euro per l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e di 376.025,43 euro per l’Assistenza Domiciliare non Integrata (SAD). Oltre 500.000 euro di finanziamento che permetteranno all’Amministrazione Comunale e al Distretto Sociosanitario 44 di offrire servizi migliori e più puntuali agli anziani che sono seguiti dai Servizi Sociali”.

L’erogazione da parte del Ministero dell’Interno riveste una particolare importanza, perché segue un precedente finanziamento di importo analogo che è già stato interamente impiegato.

“La protezione, la cura e l’assistenza dei cittadini e delle cittadine fragili – afferma Elvira Adamo – è un impegno costante del Settore Servizi Sociali. L’intero gruppo di lavoro è orientato a fornire risposte, soluzioni e supporto per aiutare le persone in difficoltà e per migliorare la loro qualità di vita”.

