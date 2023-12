Unitre Modica. Incontro-dibattito sul tema “Pianeta Terra”

Giovedi 14 dicembre, alle 17, nuovo appuntamento con l’Unitre a Modica presso la sala del Granaio. In programma l’incontro-dibattito sul tema “Pianeta Terra”, relatore il Dottore Piero Noto. Un tema che in altre precedenti occasioni ha suscitato grande interesse, ha fatto registrare una larga partecipazione ed ha favorito la creazione di un qualificato e significativo dibattito su argomenti di grande attualità. Argomenti che riguardano e, per molti aspetti, investono i diversi territori del nostro pianeta e l’andamento climatico e di conseguenza l’intera umanità.