Modica. Inaugurato il Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce”

La quindicesima edizione del Festival “Versi di Luce” è stata inaugurata con una prima giornata di appuntamenti in cui partecipazione, entusiasmo e adrenalina hanno confermato che certe emozioni sono sempre forti, come la prima volta, come il primo anno.

E dopo il lancio e aver preso quota, “Versi di Luce” prosegue la sua rotta nel viaggio di queste giornate di Festival con un programma di “volo” che proietterà Modica ancora una volta in cieli internazionali.

Ecco, allora, che giorno 14 dicembre alle ore 10.00 presso la Cineteca Modicana verrà proiettato un lungometraggio in concorso, mentre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al Palazzo dei Mercedari – Saletta 1 – Loop di VideoClip in concorso.

Nel pomeriggio alle ore 17.00 presso il Palazzo dei Mercedari – Sala Convegni – è prevista la proiezione di cortometraggi in concorso e alle ore 18.00, stessa location, si svolgerà l’incontro “Il cinema Mistico di Federico Iris Osmo Tinelli” con la proiezione de “Il trittico di Bosch” e la presenza dell’autore/regista.

La serata al Palazzo dei Mercedari proseguirà alle ore 19.00 con l’evento “Poetry Slam Versi di Luce”, la gara a suon di poesia a marchio L.I.P.S. (Lega Italiana Poetry Slam) valida per la finale regionale (il finalista regionale approderà successivamente alla finale nazionale).

Venerdì 15 dicembre sarà ancora un giorno con interessanti appuntamenti a marchio “CinemaPoesia”: alle 10.00 presso il Palazzo dei Mercedari – Sala Convegni – verrà proiettato un lungometraggio in concorso, mentre dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sempre al Palazzo dei Mercedari, ma nella Saletta 1, è previsto Loop Videopoetry in concorso.

Il programma della terza giornata di Festival continuerà alle ore 17.30 al Palazzo dei Mercedari con la presentazione del libro “Nino Martoglio, il moschettiere del Cinema” del critico cinematografico Franco La Magna, alla presenza di quest’ultimo.

Alle ore 18.30 l’appuntamento con “Il cinema Mistico di Federico Iris Osmo Tinelli” e la proiezione di “The Miracle” e “I believe in the power of love” alla presenza dell’autore/regista.

Da sottolineare la dimensione internazionale del “Versi di Luce” che coinvolge Modica, ormai conosciuta anche per il Festival organizzato con tenacia e determinazione da quindici anni: Spagna, Brasile, Germania, Slovenia, Serbia, Ucraina, Finlandia, Russia, Usa, Canada, Turchia, Francia, Messico, Giappone, Cina, Iran, India, ecc., solo per citare alcuni dei Paesi in cui sono stati realizzati i cortometraggi, lungometraggi, videoclip, videopoetry giunti a centinaia anche quest’anno.

Salva