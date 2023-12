Ragusa. Si prepara Presepe Vivente della parrocchia di S.Paolo

Non poteva mancare, anche quest’anno, il presepe vivente della parrocchia San Paolo apostolo a Ragusa in cui ogni visitatore è completamente coinvolto, sino a diventarne parte integrante, dallo scenario grazie a suoni, effetti scenici e interpretazione dei personaggi. L’edizione 2023-2024 del presepe vivente vedrà la presenza di figuranti in abiti del tempo che animeranno scene ordinarie di una vita semplice e complessa a un tempo per favorire un salto indietro nel passato. E’ come se ci si ritrovasse all’interno di una piccola Betlemme tutta da scoprire e da vivere. Sarà una sorta di cammino che avrà la caratteristica di trasformarsi in una vera e propria riflessione sulla bellezza della nascita di Gesù. Il percorso, così come già nelle precedenti edizioni, si sviluppa su un’area all’aperto senza barriere architettoniche, il tutto condito da luci soffuse e profumi suggestivi. Il parroco Mauro Nicosia e l’intera comunità parrocchiale invitano tutti i fedeli a partecipare a questa nuova edizione della rappresentazione vivente destinata ad essere ancora più ricca e articolata ospitata, come sarà, nel cortile parrocchiale. L’originalità di questo presepe è sempre quella di essere di carattere ebraico, con figuranti che indossano un vestiario antico, con arti e mestieri tipici di più di 2000 anni fa. I lavori per l’allestimento sono già entrati nel vivo. Un appuntamento, dunque, da annotare nelle agende degli impegni natalizi. Il presepe sarà visitabile nelle giornate del 26 e del 30 dicembre, oltre che dell’1, 5, 6 e 7 gennaio dalle 18,30 alle 21,30. L’ingresso è gratuito.

