Investito da un furgone, cade dal cestello. Incidente sul lavoro

Grave incidente sul lavoro in Via Archimede a Ragusa. Un operaio è caduto dal cestello di un camion sul quale lavora per la potatura degli alberi dopo essere stato urtato da un furgone.

E’ finito a terra dopo essere stato urtato da un furgone. L’uomo, 47 anni, è stato prontamente soccorso e trasportato all’Ospedale “Giovanni Paolo II” per trauma cranico e contusioni di vario tipo. Non è in pericolo di vita. Il mezzo su cui si trovava a operare è stato urtato da un furgone alla cui guida c’era un giovane 20enne per conto di una ditta di packaging di Vittoria. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e lo Spresal.

Salva