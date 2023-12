Il Modica calcio ospita lo Jonica per una nuova serie positiva

Dopo il turno di Coppa Italia Eccellenza, è tempo di ributtarsi nel campionato per il Modica Calcio, con l’obiettivo di restare attaccati al terzetto di testa in una sfida non semplice come quella contro la Jonica. Le fatiche di coppa saranno sicuramente un fattore discriminante, così come i problemi fisici di alcuni elementi della rosa che non potranno prendere parte alla sfida.

La formazione messinese è in piena lotta salvezza ed è consapevole di poter sfruttare il momento del Modica che sta provando a ripartire con una nuova guida tecnica e che ha affrontato pochi giorni fa un avversario non proprio agevole come il Paternò. I giallorossi hanno una grande dote che è quella di riuscire a portare un punto anche dalle sfide più difficili, come i pareggi strappati a Enna, Paternò e Real Siracusa.

Il Modica, dal canto suo, prova a dare continuità al lavoro di Giuseppe Strano che ha visto una vittoria contro il Misterbianco e un pareggio, per 1-1, contro la capolista Paternò. Ci sono ancora diversi punti da sistemare nel gioco rossoblu e una compattezza maggiore nel gruppo della Contea che è coeso nello spogliatoio e cerca di trovare la stessa intesa in campo per scardinare sempre di più le difese avversarie, rischiando poco dietro dove Diop e Vindigni hanno padroneggiato per lunghi tratti della stagione ma adesso, entrambi, lavorano per riprendersi da problemi fisici.

Per la sfida sarà a disposizione anche il nuovo acquisto Danny Biondi, classe 2004, un centrocampista duttile che puoi ricoprire tutti i ruoli in mezzo al campo o da esterno. Il giovane si è formato nelle giovanili del Catania per poi giocare nel Taormina dove ha messo anche a segno 7 reti. Nella prima parte di questa stagione ha potuto mettersi in mostra con la maglia del Licata prima di accettare il trasferimento a Modica.

“Ringrazio la dirigenza per aver creduto in me e per avermi chiesto di fare parte di questo gruppo. Sono molto felice di essere a Modica perché ho già notato che bel gruppo compone la squadra e mi metterò subito a disposizione di mister Strano – dichiara Biondi – Sono pronto a mettermi in gioco e a dare tutto il mio apporto alla causa, spero a fine anno riusciremo, insieme, a raggiungere gli obiettivi che la società si è data“

Ecco la lista dei convocati per la sfida di Domenica 10 Dicembre, alle 14:30 al “Vincenzo Barone”:

Portieri: Genovese, Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Ferotti, Lania, Mortellaro, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Biondi, Guerci, Incatasciato, Palermo, Parisi, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Kebbeh, Manfre’, Savasta.

Salva