Confcommercio Modica a sostegno alle imprese in difficoltà

Due progetti, due modalità nuove per dare risposte alle imprese. Soprattutto a quelle che, nel settore del terziario di mercato, e non solo, stanno attraversando un momento di difficoltà. Due progetti che, voluti da Confcommercio sezionale Modica in collaborazione con Confcommercio provinciale Ragusa, saranno presentati domani e domenica nell’atrio comunale di palazzo San Domencio, al Pala Ciok, in occasione di ChocoModica. “Il primo progetto – chiarisce il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada – punta su un aspetto a cui tutti noi, come associazione, teniamo moltissimo, quello, cioè, del fare rete. Si intitola, non a caso, #FaRe e l’appuntamento in programma domani alle 16 vuole intanto essere una chiacchierata ed un invito a tutte le associazioni, profit e no profit, presenti in città perché siamo convinti che soltanto attraverso la volontà di dialogare tra le realtà rappresentative e che hanno fornito la propria disponibilità in tal senso si possa decifrare il futuro in maniera migliore. Il progetto sarà presentato dal sottoscritto e da Loredana Roccasalva, responsabile dello stesso. I lavori saranno introdotti dalla dottoressa Laura Bellio che ci parlerà dell’importanza del concetto di essere comunità mentre interverranno Cristina Scuderi, Marcella Burderi, Carmela Saturnino, Paolo Segreto e Roberto Allegrezza”.

“Il secondo progetto – spiega ancora Moncada – è uno sportello alle imprese denominato Sai che fornirà un servizio a 360° su aspetti consulenziali più innovativi e in linea con le attuali esigenze di mercato delle aziende. Mettiamo, cioè, a disposizione delle imprese la possibilità di potere contare su un vero e proprio check personalizzato, valutando se e quali margini ci sono per risalire la china e/o poter effettuare nuovi investimenti. Metteremo a disposizione non solo tutti i servizi che la nostra associazione può garantire, pure attraverso Commerfidi, ma anche un supporto psicologico perché siamo consapevoli che quando l’imprenditore ha un grosso problema, purtroppo, viene meno, in qualche modo, la lucidità per affrontarlo nella maniera corretta. E’, dunque, un approccio nuovo. Lo sportello sarà ospitato nella sede della nostra associazione e sarà presentato domenica alle 17,30, sempre al Pala Ciok, con l’intervento del sindaco Maria Monisteri, dell’assessore all’Innovazione e Transizione digitale, Antonio Drago, e dell’assessore Tino Antoci allo Sviluppo economico”. Interverranno lo stesso Moncada, Valentina Baglieri responsabile dello sportello, Danilo Maltese, direttore Commerfidi, Luca Giannone dello studio Giannone, Giuseppe Valvo di Rexpira, Giovanni Nicastro e Franco Di Martino psicologi della confraternita di Misericordia di Modica. In entrambi i casi le conclusioni saranno affidate al presidente regionale Confcommercio Sicilia Gianluca Manenti.

